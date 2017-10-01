Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
01.10.2017 08:20

В Никеле откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

3 октября в 15.00 в Историко-краеведческом музее Печенгского района (пгт Никель, Печенгская улица, 1А) состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.
Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают в настоящее время на территории четырех северных государств - России, Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове, их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.
Выставка будет работать до 30 октября.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.02
Евро = 68.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.