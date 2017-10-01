В Никеле откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

3 октября в 15.00 в Историко-краеведческом музее Печенгского района (пгт Никель, Печенгская улица, 1А) состоится открытие передвижной выставки Мурманского областного краеведческого музея «Саамы - коренные жители Кольского полуострова».

На выставке представлены фотографии, а также информационный материал, рассказывающие о культуре и быте саамов. Посетители музея смогут подробнее узнать о традиционных занятиях коренных жителей нашего края, об особенностях их расселения, истории и современной культуре.

Саамы являются одним из коренных малочисленных народов, которые проживают в настоящее время на территории четырех северных государств - России, Финляндии, Швеции и Норвегии. В Российской Федерации, а именно на Кольском полуострове, их численность составляет около 1700 человек. Культурным центром местных саамов является село Ловозеро.

Выставка будет работать до 30 октября.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области