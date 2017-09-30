Мурманская областная филармония приглашает северян на концерт «Оперетта - любовь моя!»

1 октября в 17.00 в Мурманской областной филармонии (г. Мурманск, ул.С.Перовской,3, концертный зал) состоится концерт «Оперетта - любовь моя!».

В исполнении Мурманского филармонического оркестра под руководством московского дирижера Ксении Жарко прозвучат музыкальные произведения Имре Кальмана, Франца Легара, Фредерика Лоу и других композиторов.

Солисты: Василиса Николаева (сопрано), Александр Бабик (тенор, Москва), Андрей Макаров (баритон), Людмила Лаврентьева (сопрано) и София Олокина (сопрано).



Комитет по культуре и искусству Мурманской области