В Мурманской детской клинической больнице состоялась новая встреча с маленькими пациентами в рамках проекта «Читай и выздоравливай»

Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки посетили пациентов Мурманской детской клинической больницы. Мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Читай и выздоравливай».

Ребята совершили виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнают о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Вместе с библиотекарями маленькие северяне прочитали книгу Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок». Герой книги Сампо пригласил детей в тундру, где они помогли ему победить злого великана Хийси, выполнив его задания на проверку ловкости, меткости и находчивости. В конце мероприятия ребята и взрослые сфотографировались с главным героем сказки.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области