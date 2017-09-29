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29.09.2017 12:20

Ветеринарные специалисты Мурманской области приняли участие в международной конференции «Лососевые рыбы: биология, охрана и воспроизводство»

В Петрозаводске завершилась международная конференция «Лососевые рыбы: биология, охрана и воспроизводство», в работе которой приняли участие специалисты ветеринарной службы Мурманской области.

Организаторами встречи выступили Институт биологии Карельского научного центра РАН, Институт проблем экологии и эволюции им. А.П. Северцева РАН, научный совет по гидробиологии и ихтиологии РАН. 

Научный комитет конференции состоял из ведущих ученых ихтиологов и паразитологов России и скандинавских стран.

Основными темами конференции, значимыми для нашего региона, стали экология, условия обитания в реках и морях, стратегия сохранения видов и их охраны; поведение, миграции, питание, смертность, выживаемость лососевых пород; паразитология; популяционные запасы, динамика уловов; биотехнологии, естественное и искусственное воспроизводство.

Специалисты из Мурманской области приняли участие в заседании «круглого стола» по теме «Угроза распространения и меры борьбы с гиродактилезом. Река Кереть».

В ходе конференции обсуждались мероприятия по разработке превентивных мер по недопущению распространения гиродактилеза среди диких популяций атлантического лосося в Мурманской области с учетом опыта скандинавских стран. 

Достигнута договоренность с Институтом биологии Карельского научного центра РАН об обмене опытом в части изучения развития заразных болезней рыб, а также выполнения паразитологических, бактериологических и гистологических исследований болезней рыб в аквакультуре и диких популяциях рыб Кольского полуострова. 

/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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