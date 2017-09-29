Источники загрязнения пластиком. В столице Заполярья состоялся семинар, посвященный Международному научно-исследовательскому проекту

Алексей Котович.

Семинар, посвященный Международному научно-исследовательскому проекту, направленному на предотвращение загрязнения арктических территорий пластиком, прошел в Мурманске. Участники - норвежские и российские ученые, представители региональных органов власти, коммерческих предприятий, экологи. Основная цель мероприятия - обмен знаниями о состоянии морских акваторий, влияние такого рода мусора на экосистему региона. Во всем мире - проблема загрязнения пластиком стоит крайне остро.

Ведущий научный сотрудник института экономических проблем КНЦ РАН Галина Харитонова: "Дело в том, что у нас очень много производится пластика - вы даже не можете себе представить сколько. Вот сейчас привели данные - на одного человека в мире - 42 килограмма. Мы почти все делаем - вот почти все, что на вас одето - все сделано из пластика, в принципе. То есть, эта проблема, конечно, не самая важная, надо все в комплексе решать, тем более, пластик попадает к нам с суши. Но в то же время - она очевидная".

На семинаре рассматривались вопросы об источниках загрязнения пластиком, возможности проведения совместных исследований и мониторинга. А также варианты предотвращения его дальнейшего появления, в том числе в арктических акваториях.

Научный сотрудник северного научно исследовательского института Норут (Норвегия) Яннике Фальк-Андерссон: "Первоочередная мера для сокращения попаданий пластиковых отходов в окружающую среду - создание эффективной системы базирования отходов на полигонах. Это во-первых. А во-вторых, мы должны сократить потребление пластика. Банальный пример - если во ходите в магазин с пластиковым пакетом, не стоит его сразу выбрасывать. Можно использовать его и во-второй раз. Такой вот пример на бытовом уровне. Принять участие в решении этой серьезной, на самом деле, проблемы должен каждый".