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29.09.2017 11:50

Главврач Мурманской областной стоматологической поликлиники провела встречу с молодыми специалистами

Елена Сивонен.

Пополнение в рядах зубных врачей долгожданное. Сразу девять человек. Готовые, аккредитованные доктора, но со скромной - пока - практикой. На Кольский Север приехали со всей страны. География - от Нальчика до Екатеринбурга, от Архангельска до Ростова-на-Дону. Им - сразу - подъемные и компенсация затрат на жилье.
Врач-стоматолог Наири Егиазарян: "Я приехал. Уже почти полгода работают на Софьи Перовской. Тяжело, конечно. Но стараемся, работаем. У нас вообще врачи там очень крутые".
Работают молодые стоматологи во всех филиалах областной поликлиники. Ведут полноценные приемы. Параллельно черпают практические знания, умения и навыки от старших, более опытных коллег. Называют их высококлассными специалистами. Переезжать обратно - или в другой город - не хотят. Устраивает и зарплата, и условия труда. Впрочем, даже на этом кадровый голод в сфере стоматологии не утолить. Специалистов по-прежнему ждут. В октябре в Мурманске приедет целая семья зубных врачей.
Главный врач ГОАУЗ "Мурманская областная стоматологическая поликлиника" Эмма Толмачева: "Много, конечно, не хватает. Именно на детском приеме. Но данную проблему мы постараемся решить. Я думаю, что с подготовкой гигиенистов стоматологических, которых начали готовить на базе Мурманского медицинского колледжа в этом году, всё-таки вопросы профилактики стоматологических заболеваний у детей будут решаться комплексно и с помощью гигиенистов, которые нашему региону, конечно, очень нужны".
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