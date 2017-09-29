"Не дрова везешь". В Мурманске к очередной профилактической акции сотрудники ГИБДД подошли не совсем обычно

Елена Сивонен.

К очередной профилактической акции сотрудники ГИБДД - даже с творческой точки зрения - подошли не совсем обычно. Добавив толику юмора, водителям такси и владельцам авто со знаком "В машине - ребенок" - вручали ... поленья. Эти заготовки под Буратино заранее обвязали розовыми или голубыми лентами, в зависимости от пола маленьких пассажиров. Деревяшки - с намеком и в подтверждение названия акции - "Не дрова везешь". Инспекторы задействовали также волонтеров. Они работали с пешеходами. Молодым родителям вручали памятки с правилами перевозки детей. Врио командира 3-го взвода ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску Евгений Барабаш: "Детей у нас надо перевозить в детских удерживающих устройствах до 7 лет. От 7 до 12 лет детское удерживающее устройство носит рекомендательный характер, если перевозить ребенка на заднем пассажирском сидении. Если на переднем, то также в детском удерживающем устройстве".