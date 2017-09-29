Культурно-выставочный центр Русского музея представляет первую экспозицию

Елена Сивонен.

Культурно-выставочный центр Русского музея - после официального открытия - представляет первую экспозицию. Она персональная. Автор из Санкт-Петербурга - Алексей Попов-Правокумский. Живописец, но не ремесленник. Кисти и краски, скорее, хобби. Сотрудник академического Мариинского театра оперы и балета. Творит в свободное от работы время. Рисует не на продажу, для души. Поэтому картины, и это особо отметили гости выставки, - честные, искренние. Есть ощущение, что художник пишет для себя.

Член Творческого Союза художников г. Санкт-Петербурга Алексей Попов-Правокумский: "Любая картина живет не только на холсте, она в каждом сердце видится по-своему. У каждого она оставит что-то свое, и каждый будет путешествовать так, как ему нравится. Мне эта работа принадлежит только тогда, когда я ее пишу, а когда ее кто-то увидел, - она только физически моей осталась".

Пишет Попов-Правокумский, в основном, пейзажи. Выставку можно разделить на две части - сельские мотивы - это больше средняя полоса, и городские, где главный герой - Петербург. Причем, Петербург Достоевского: серый и сдержанный - таков колорит. Каждое произведение - отражение настроения, мироощущения мастера. По общему мнению зрителей, от работ веет тишиной и умиротворенностью.

Студентка 2 курса Мурманского колледжа искусств Екатерина Новикова: "Я в каждой картине ищу смысл - для чего она была создана. Вот эти - когда тебе тревожно, плохо, они успокаивают тебя внутри, тебе от них лучше становится внутри".

Студентка 2 курса Мурманского колледжа искусства Лейла Султанова: "В каждой работе я вижу, что краски не чисты, они разбавлены. Они погружают в спокойствие, умиротворение душевное, и ты проникаешься настроением художника".