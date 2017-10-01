Программа мероприятий к Дню города Мурманска

4 октября:

12.00 — торжественное вскрытие капсулы послания с письмом к жителям Мурманска 2017 года от мурманчан 1967 года (сквер на ул. Ленинградская);

13.00 — торжественный прием в честь почетных граждан (гостинично-деловой центр «Арктика»).



7 октября:

10:00 — 19:00 — детский городок на стоянке возле гостиницы «Меридиан»

10.50 — старт VIII авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — пр. Кольский — пр. Ленина до ул. К. Маркса);

11.00 — старт 82-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (ТЦ «Пассаж» — пр. Кольский — пр. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

12.00 — старт XXII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск» по пр. Ленина (от дома № 16 по пр. Ленина до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.30 — заплыв на открытой воде на дистанцию 101 метр, посвященный 101-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семеновское, лодочная станция).



В 13.00 начнется народное гуляние, посвященное 101-й годовщине со дня основания города Мурманска на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика». В программе:

— 13.00 — 15.00 — работа фотозоны,

— 14:00 — 16:00 — музыкальный шатёр «Караоке»,

— 14:30 — 16:00 — уличный театр от ДК «Первомайский»,

— 15:00 — 16:30 — уличная игра «Квест по городу»,

— 15:30 — 17:00 — спортивные аттракционы,

— 17:30 — 18:00 — танцевальная программа,

— 17:30 — 18:30 — выступление уличных музыкантов.



С 14.00 до 17.00 в сквере на ул. Ленинградской будут работать молодежные интерактивные площадки.



В 19:00 на площади Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика» стартует праздничная шоу-программа «Вступая в новое столетие».



20:15 — файер-шоу от группы «Ифрит» (площадь Пять Углов перед зданием гостинично-делового центра «Арктика»);

20.20 —праздничный фейерверк.



8 октября

13.00 — 21.00 — народное гуляние, посвященное 121-й годовщине со дня основания поселка Росляково (перед зданием МБУК ДК «Судоремонтник» в жилом районе Росляково);

20.00 — праздничный фейерверк.



/Администрация города Мурманска/