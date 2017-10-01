Полицейский-кинолог из Кандалакши заняла четвертое место на Всероссийском чемпионате по профессиональному многоборью

Сотрудник отдельной роты ППС МО МВД России «Кандалакшский» старший сержант полиции Вера Стрыгина и ее воспитанник - овчарка Балт успешно прошли все этапы чемпионата МВД России по многоборью кинологов.



Соревнования проходили под Екатеринбургом в городе Новоуральске. Состязались 78 команд кинологов со всей России, в состав которых вошли более 400 сотрудников полиции и 227 служебно-розыскных собак.



Четверолапые демонстрировали умения обнаруживать наркотические средства, взрывчатые вещества, задерживать преступников и работать по следу. Но главной целью сборов по замыслу организаторов было не столько одержать победу и обойти коллег, сколько обменяться опытом, усовершенствовать навыки и в перспективе повысить качество выполнения задач, возложенных на кинологическую службу.



Готовились к чемпионату все участники очень тщательно. Кинологи и их напарники совмещали повседневную работу с постоянными тренировками. Главное при подготовке служебного пса достигнуть четкого взаимодействия собаки и человека. Напарники должны понимать друг друга буквально с одного взгляда, жеста. В экстренных ситуациях именно быстрота реакции животного может сыграть решающую роль.



Стоит отметить, что мурманскими кинологами за последнее проведено более 600 обследований целевых объектов по их запаху. В этом году вместе с собаками полицейскими осуществлено более 50 выездов по сообщению «Угроза взрыва, подозрительный предмет». Во время обследования мест происшествия взрывных веществ и устройств не обнаружено, происшествий не допущено.



- Соревнования включали несколько этапов и различные упражнения, - рассказала Вера Стрыгина. – Система оценки бальная. Условия очень не простые, собралось много людей, животных. Мой пес очень спокойный, уравновешенный, но все равно волновался.



Первый этап – «Защита» - чуть не обернулся для нас провалом. Собака при задержании «нарушителя» неудачно зацепилась зубами за специальный костюм, потом по инерции отлетела и ударилась о землю. Сильно повредила лапу. Хромая на трех, Балт довел все-таки выступление до конца. Добродушный и ласковый дома, на работе он само упорство в достижении цели.



Второй этап – «Выборка вещи». Пройти его смогли представители всего 15 регионов в том числе и Мурманской области. Дальше кросс. Мы бежали километр на время. Это стало тяжелым испытанием не только для Балта, но и для меня. Женщинам отводилось 3 минуты, сорок секунд, - вспоминает Вера. - Длинный крутой спуск, собака тянет. Некоторые соперники падали и летели вниз кувырком.



Следующее задание – продемонстрировать следовую работу в городе. Найти вещи человека на проложенной трассе. Мы двигались в правильном направлении, правда, немного не дошли до конца. И в итоге состязания надо было найти объект на местности. На площади в несколько сотен метров организаторы спрятали множество довольно мелких предметов. Балт почти все успешно нашел.



По словам кинолога, 7 баллов не хватило до призового места. Но результатом она и в этом случае очень довольна. Кстати, это лищь одно из достижений напарников. Уже 6 лет Вера работает полицейским-кинологом в патрульно-постовой службе. Со своей служебной собакой она выезжает на место происшествия, патрулирует улицы. Порой ситуации бывают очень рискованными. В районе города Кандалакша пришлось участвовать в задержании двух вооруженных пистолетами людей. Нашли спрятанные ими в лесу улики совершения преступлений. За высокий профессионализм в оперативно-служебной деятельности, проявленную смелость и решительность Стрыгина была поощрена руководством областного управления МВД России и награждена ценным подарком от лица Министра внутренних дел Российской Федерации.



Мы с Деми Фромато Ролау, то есть с Балтом постоянно участвуем в выставках, в коллекции семь кубков за первые места в различных соревнованиях российского уровня. Один из выигранных собакой титулов - кандидат в национальные чемпионы.



Жаль в следующем году нам уже не придется поехать Всероссийский чемпионат по профессиональному многоборью. Балту уже 9 лет, пенсионный возраст. Собаку привезли в свое время из Чехии, из элитного питомника в Карловых Варах, - рассказывает кинолог. - 2 года он находился в Мурманске у другой владелицы. В силу определенных обстоятельств был психологически задавлен. Когда ко мне попал, пришлось пройти несколько курсов специальной дрессировки. Сейчас для меня Балт и коллега, и друг, и член семьи. Я так благодарна его бывшим хозяевам, что они отказались от Балта. Какое счастье, что он теперь со мной!



/МО МВД России «Кандалакшский»/



