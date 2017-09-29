Перед судом предстанет жительница города Апатиты, обвиняемая в совершении преступления против порядка управления

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

В ходе следствия установлено, что обвиняемая, не имея намерения предоставить помещение для пребывания и проживания, умышленно и из корыстных побуждений, в целях систематического получения прибыли, в период с 2016 по 2017 год за денежное вознаграждение в сумме 4500 рублей, неоднократно произвела действия, направленные на постановку на учёт гражданки Республики Узбекистан в имеющемся у неё жилом помещении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до трех лет лишения свободы.

СУ СК РФ по Мурманской области