В Печенгском районе полицейскими возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества

В дежурную часть отдела полиции по г.Заполярный с заявлением о мошенничестве обратилась местный житель 1997 года рождения.

Полицейским мужчина рассказал, что в сети Интернет, на своей странице в социальной сети, некоторое время назад разместил объявление о выплате вознаграждения за возврат утраченного мобильного телефона.

Потерпевшему позвонила неизвестная женщина и, обещав вернуть мобильный, в разговоре убедила его перевести деньги в сумме 3 тысячи рублей на указанный ею номер счета. После перевода денег связаться со злоумышленницей было уже не возможно. Мужчина понял, что стал жертвой мошенницы, и обратилась за помощью в полицию.

Заявитель, по его словам, знал о подобных видах мошенничества, но не предполагал, что подобная ситуация может произойти именно с ним.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейским удалось установить, что номер, который использовала злрумышленица, зарегистрирован в Вологодской области.

Полиция напоминает гражданам о необходимости быть бдительными и не переводить денежные средства на незнакомые расчетные счета физических и юридических лиц. Необходимо сообщить о возможных схемах мошеннических действий своим пожилым родственникам, так как именно они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.

Если есть подозрения, что Вы можете стать жертвой телефонного мошенничества, необходимо срочно сообщить об этом в полицию по телефону 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области