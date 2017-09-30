«Тропинками родного края». Мурманчане совершили слайд-путешествие по Кольскому полуострову

В рамках Года экологии Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела в социально-реабилитационном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов и в Мурманском доме-интернате для престарелых и инвалидов слайд-путешествие «Тропинками родного края».

Пожилые люди совершили виртуальную экскурсию «Ароматы путешествий» по удивительным природным уголкам Кольского полуострова. Музыкальная композиция «В краю ветров» в авторском Юлии Ивановой сделала путешествие по северной природе более ярким и незабываемым. Завершилась встреча угощением северными ягодами и песнями под гитару.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области