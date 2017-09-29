Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.09.2017 17:40

Юные школьники совершили путешествие по Мурманску

Областная детско-юношеская библиотека в рамках совместного проекта с ОАО «Электротранспорт» г. Мурманска и Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по Мурманской области была организована акция «Безопасный троллейбус», проводимая библиотекой уже в пятый раз.

Ученики 3 класса мурманской школы № 11 совершили путешествие по городу на именном троллейбусе «Областная детско-юношеская библиотека», который вышел в свой первый рейс 12 апреля 2016 года.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску Инна Башмакова напомнила юным северянам о правилах безопасного поведения на дорогах и познакомила со знаками дорожного движения.
Библиотекари, выступившие в роли экскурсоводов, познакомили ребят с достопримечательностями города, рассказали о памятниках и скверах. Ребята приняли участие в викторине «Транспорт сказочных героев», игре «Светофор», отгадали загадки о знаках дорожного движения.
По окончании познавательного путешествия юные пассажиры получили полезные подарки.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.43
Евро = 68.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.