Юные школьники совершили путешествие по Мурманску

Областная детско-юношеская библиотека в рамках совместного проекта с ОАО «Электротранспорт» г. Мурманска и Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения по Мурманской области была организована акция «Безопасный троллейбус», проводимая библиотекой уже в пятый раз.

Ученики 3 класса мурманской школы № 11 совершили путешествие по городу на именном троллейбусе «Областная детско-юношеская библиотека», который вышел в свой первый рейс 12 апреля 2016 года.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по городу Мурманску Инна Башмакова напомнила юным северянам о правилах безопасного поведения на дорогах и познакомила со знаками дорожного движения.

Библиотекари, выступившие в роли экскурсоводов, познакомили ребят с достопримечательностями города, рассказали о памятниках и скверах. Ребята приняли участие в викторине «Транспорт сказочных героев», игре «Светофор», отгадали загадки о знаках дорожного движения.

По окончании познавательного путешествия юные пассажиры получили полезные подарки.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области