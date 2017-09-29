Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.09.2017 10:02

Заместитель губернатора Роман Дурягин доложил промежуточные итоги реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»

В рамках подготовки доклада Правительству и Президенту Российской Федерации состоялось совещание по вопросу реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» под председательством руководителя программы Ирины Макиевой. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, представители исполнительных органов государственной власти и моногородов региона.

В ходе совещания обсуждались вопросы достижения установленных целевых показателей и исполнения программ «Пять шагов благоустройства».

В настоящее время работа по благоустройству территорий моногородов ведется в плановом режиме. Уже выполнены работы по восьми объектам из 32, остальные планируется завершить до конца года.

Также по итогам года в целом по области ожидается достижение установленных целевых значений, в том числе по созданию рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. На сегодняшний день в моногородах создано 353 временных и 465 постоянных рабочих мест.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.43
Евро = 68.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.