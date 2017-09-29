Заместитель губернатора Роман Дурягин доложил промежуточные итоги реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»

В рамках подготовки доклада Правительству и Президенту Российской Федерации состоялось совещание по вопросу реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» под председательством руководителя программы Ирины Макиевой. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин, представители исполнительных органов государственной власти и моногородов региона.

В ходе совещания обсуждались вопросы достижения установленных целевых показателей и исполнения программ «Пять шагов благоустройства».

В настоящее время работа по благоустройству территорий моногородов ведется в плановом режиме. Уже выполнены работы по восьми объектам из 32, остальные планируется завершить до конца года.

Также по итогам года в целом по области ожидается достижение установленных целевых значений, в том числе по созданию рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. На сегодняшний день в моногородах создано 353 временных и 465 постоянных рабочих мест.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /