Госавтоинспекция Мурманской области напоминает гражданам о порядке действий в случае оставления виновником места ДТП

С начала года в области зафиксировано 482 факта оставления места ДТП. Нередко виновники покидают место происшествия, пытаясь таким образом избежать ответственности. В этой связи Госавтоинспекция Мурманской области напоминает гражданам о порядке действий в подобной ситуации.

Прежде всего – вызовите сотрудников ГИБДД, сообщив в полицию об аварии. До приезда патрульного экипажа не трогайте и не перемещайте автомобиль и другие предметы (осколки, фрагменты и др.), которые могут иметь отношение к дорожно-транспортному происшествию.

До прибытия экипажа ДПС можно попытаться найти возможных свидетелей самостоятельно, опросив соседей по парковке, прохожих. С их помощью можно установить предположительные марку и модель скрывшегося автомобиля, его государственный регистрационный номер, а также возможные приметы транспортного средства (заметные повреждения, наклейки на заднем стекле, аэрография) и лица, управлявшего им. Кроме того, постарайтесь найти записи видеорегистраторов из ближайших автомобилей, на которых зафиксирован факт столкновения и уезда виновника с места ДТП.

Всю информацию, которая поможет установить личность скрывшегося водителя, необходимо сообщить прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции.

Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области