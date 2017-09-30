Прокуратурой г.Мончегорска принимаются меры к устранению нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

Прокуратурой г.Мончегорска с привлечением в качестве специалистов сотрудников ОГИБДД г.Мончегорска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

Проверкой выявлены нарушения установленных законом требований к размещению информации в маршрутных транспортных средствах, режиму труда и отдыха водителей.

В частности, в маршрутных транспортных средствах ряда индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию пассажирских перевозок по территории города, отсутствовала информация об организаторе перевозок, отсутствовали специальные обозначения мест для пассажиров с детьми и инвалидов, информационные указатели маршрутов движения транспортных средств размещались с нарушением установленных требований.

Кроме того, выявлены факты нарушения водителями маршрутных транспортных средств режима труда и отдыха, выразившиеся в нахождении водителей на смене более 5 часов подряд без отдыха, что могло стать причиной их повышенной утомленности и негативно сказаться на безопасности движения.

В целях устранения выявленных нарушений и недопущения их впредь в адрес четырех индивидуальных предпринимателей прокурором города внесены представления.

Рассмотрение представлений находится на контроле в прокуратуре города.

Прокуратура Мурманской области