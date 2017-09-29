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29.09.2017 17:20

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия на ребенка

Прокуратурой г.Мончегорска в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции при получении гражданами ежемесячного детского пособия на ребенка в возрасте до 16 лет выявлены нарушения в деятельности генерального директора одной из организаций.

Установлено, что в период времени с 01 мая 2012 года по 30 апреля 2014 года руководитель организации, используя свое служебное положение, путем предоставления подложных справок о размере своей заработной платы незаконно получил денежные средства в виде ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16 лет в размере более 20 тыс. рублей, причинив тем самым ущерб бюджету Мурманской области.
Для решения вопроса о возбуждении в отношении виновного лица уголовного дела материалы проверки направлены прокурором города в СО по городу Мончегорску СУ СК России по Мурманской области.
По материалам прокурорсорганизации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
В рамках уголовного дела прокуратурой города заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.
Расследование уголовного дела находится под надзором прокуратуры.


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