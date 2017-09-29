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29.09.2017 17:00

Продолжается прием заявок для участия в областном конкурсе творчества военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств «Щит и Муза»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает творческие коллективы и отдельных исполнителей из числа военнослужащих, сотрудников силовых структур и ведомств, гражданского персонала, а также членов их семей принять участие областном конкурсе творчества «Щит и Муза», посвященный 80-й годовщине со дня образования Мурманской области.

Конкурсанты должны представить творческие номера в номинациях «Вокал», «Хореография», «Авторская песня», «Художественное слово» и «Сценическая постановка». Жюри оценит тематическую направленность, культуру исполнения и художественную выразительность, а также исполнительское мастерство и артистизм. По итогам конкурса все участники будут награждены дипломами и памятными сувенирами.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайтеМурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кировав разделе «Документы».
Заявки на участие принимаются до 14 октября 2017 года.
Финал конкурса состоится 28 октября в 13.00 на сцене областного Дворца.
Мероприятие направлено на формирование позитивного отношения и уважения к современной профессии военнослужащего, сотрудника силовых структур и ведомств, пропаганду и популяризацию художественного творчества патриотической направленности, и реализацию творческих возможностей.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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