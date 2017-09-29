Осужденных оленегорской колонии проконсультировали по вопросам пенсионного обеспечения

Сотрудники группы социальной защиты и воспитательной службы оленегорской колонии-поселения №24 организовали для осужденных встречу с представителями Управления Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской области.

Специалисты пенсионного фонда подробно рассказали собравшимся на консультацию осужденным об изменениях в законодательстве, о страховых пенсиях, о новой пенсионной формуле, об особенностях назначения социальной пенсии, а также – о случаях отказа в её назначении. До осуждённых также была доведена информация и об изменениях в такой мере социальной поддержки как материнский капитал.

В завершение мероприятия сотрудники пенсионного фонда отвечали индивидуально на интересующие осужденных вопросы. Всем обратившимся специалисты дали компетентные разъяснения и рекомендации.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области