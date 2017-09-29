В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 сентября.
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 – 24.00 ул. Шевченко, 36, 36а, 40,
09.00 – 23.00 ул. Подстаницкого, 6
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.30 – 16.00 ул. Капитана Буркова, 13, ул. Профессора Сомова, 5
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска