В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 сентября.

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 24.00 ул. Шевченко, 36, 36а, 40,

09.00 – 23.00 ул. Подстаницкого, 6

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 – 16.00 ул. Капитана Буркова, 13, ул. Профессора Сомова, 5

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска