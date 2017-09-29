Гармонизация детско-родительских отношении и профилактика вторичного сиротства. Новый проект начался на базе деревни SOS

Андрей Зайцев.

Новый проект начался на базе деревни SOS. В России 14 учреждений стали победителями конкурса в рамках благотворительной программы "С любовью к детям". Среди них инициатива кандалакшской деревни - "Взрослые шаги". Основная цель авторов идеи - гармонизация детско-родительских отношении и профилактика вторичного сиротства. Проблем в данной сфере немало. Основные из них - низкая учебная мотивация приёмных детей, плохая успеваемость, сложности в общении со сверстниками и учителями. Приёмные родители тоже сталкиваются с трудно-решаемыми задачами в процессе воспитания. Теперь у всех появится возможность пройти обучающие тренинги.

Руководитель проекта "Взрослые шаги" Игорь Воробьёв: "Уже 3 и 4 октября из Москвы приедет специалист, психолог. , который будет проводить тренинги с приёмными родителями и учителями. В данном проекте будут принимать участие и приёмные родители, и педагогические работники, и дети подросткового возраста".