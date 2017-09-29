Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.09.2017 08:40

"Предупрежден - значит вооружен. Как не попасться на финансовую удочку". В Мурманске активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели встречу с пожилыми северянами

Елена Белкина.

Предупрежден - значит вооружен. Как не попасться на финансовую удочку. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели в интеллект-центре Ленинского округа Мурманска встречу с пожилыми северянами. Именно люди преклонного возраста чаще всего становятся жертвами разного рода мошенников и таких случаев становится все больше. Молодогвардейцы представили брошюру, выпущенную Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева "Предупрежден - значит вооружен. Как не попасться на финансовую удочку".
Руководитель регионального отделения " Молодой гвардии Единой России" Антон Громыко: "Это работа, в первую очередь, по предупреждению, потому что, как показывает статистика, бороться лучше всего именно такими методами. Время проведения нашей профилактической акции в качестве слушателей было более 200 пенсионеров и в качестве лекторов было более двадцати молодогвардейцев".
Алексей Елехин: "Они вообще молодцы ребята, потому что мы не так разбираемся в компьютерах, в Интернете, они подскажут какие могут быть ловушки, обманы и т.д. И я в принципе с ними солидарен, молодцы, что приходят".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.43
Евро = 68.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.