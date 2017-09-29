"Предупрежден - значит вооружен. Как не попасться на финансовую удочку". В Мурманске активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели встречу с пожилыми северянами

Елена Белкина.

Предупрежден - значит вооружен. Как не попасться на финансовую удочку. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" провели в интеллект-центре Ленинского округа Мурманска встречу с пожилыми северянами. Именно люди преклонного возраста чаще всего становятся жертвами разного рода мошенников и таких случаев становится все больше. Молодогвардейцы представили брошюру, выпущенную Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева "Предупрежден - значит вооружен. Как не попасться на финансовую удочку".

Руководитель регионального отделения " Молодой гвардии Единой России" Антон Громыко: "Это работа, в первую очередь, по предупреждению, потому что, как показывает статистика, бороться лучше всего именно такими методами. Время проведения нашей профилактической акции в качестве слушателей было более 200 пенсионеров и в качестве лекторов было более двадцати молодогвардейцев".

Алексей Елехин: "Они вообще молодцы ребята, потому что мы не так разбираемся в компьютерах, в Интернете, они подскажут какие могут быть ловушки, обманы и т.д. И я в принципе с ними солидарен, молодцы, что приходят".