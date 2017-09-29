Сотрудники ГИБДД в Мурманске подвели итоги очередного рейда

Андрей Зайцев.

Более 70 нарушений правил дорожного движения выявлено в ходе очередного рейда ГИБДД в Мурманске. Задержаны 10 водителей в нетрезвом состоянии. В частности, на улице Николаева был остановлен автомобиль "Ниссан". У водителя 1982 года рождения имелись признаки алкогольного опьянения. Полицейские в присутствии двух понятых произвели освидетельствование. Прибор показал наличие алкоголя в крови.

Инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Мурмансклй области Александр Игнатович: "В отношении водителя составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП. По решению суда ему может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет".





