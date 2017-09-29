Радиопроект «Время саами». Выпуск 15

Алёна Ермоленко.

Исполнительница саамских песен из Ловозера Марина Гринчук представляет Мурманскую область на Всероссийском фестивале-конкурсе «Музыка земли». Творчеству исполнительницы посвящён очередной выпуск проекта «Время саами». Марина Гринчук — постоянная участница мероприятий, посвященных саамской культуре. Ее голос можно услышать на Празднике Севера, дне Оленевода, Летних и осенних саамских играх, Дне коренных народов мира. Поет она с детства - была участницей ансамбля и хора, однако пела долгое время только на русском. Традиционное саамское пение, как и язык, увлекли Марину уже после 35 лет - «я вдруг поняла, что это мое и мне это нужно» - говорит исполнительница. Сейчас ловозерская исполнительница участвует в фестивале-конкурсе «Музыка земли». Идея фестиваля - объединить академическую и этническую музыку. В настоящее время идет открытый интернет-отбор, в котором принимают участие конкурсанты со всей страны. Проголосовать за нашу землячку — Марину Гринчук можно до 1 октября.



