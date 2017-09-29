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29.09.2017 09:10

Расскажи о своих любимых уголках Кольского Заполярья - сегодня в дневном эфире на «Радио России - Мурманск»

Ирина Елизарова.

Сегодня на «Радио России-Мурманск» премьера. В 13 часов 10 минут в эфир выйдет первый выпуск передачи «Перерыв на обед». Мы предлагаем нашим радиослушателям стать ее полноправными участниками. В прямом эфире вы сможете пообщаться с министром развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольгой Кузнецовой и директором Геологического Института Кольского Научного Центра Российской Академии наук Юрием Войтеховским, а предложить новые туристические маршруты и рассказать о своих любимых уголках Кольского Заполярья. Туризм на Крайнем Севере -  такова основная тема разговора.
Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на волнах «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.


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