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28.09.2017 19:20

Перспективы региональной медицины. В мурманской горбольнице решают вопрос глобальной реконструкции хирургического отделения

Андрей Зайцев.

Глава региона Марина Ковтун сегодня знакомилась с изменениями в инфраструктуре медицины областного центра. Преобразования выводят медучреждения на новый уровень.
Первый роддом готовится к своему второму дню рождения. Четвертый месяц капитального ремонта. Работы идут полным ходом. Ремонт учреждения, вошедший в 2015 году в структуру больницы скорой медицинской помощи, выполняется в рамках государственной программы Мурманской области развития здравоохранения. На его финансирование регион направил свыше 21,5 миллиона рублей. Прежним останется разве что размер площадей - все остальное будет новое и самое современное. Весь трудовой коллектив сохранен. Переполнение оставшихся родильных домов с трудом, но удалось избежать. Завершение капремонта планируют в этом году.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Учреждение останется полностью. Мы хотим за 2-3 года учреждения г. Мурманска, которые принимают всех женщин Мурманской области - они будут работать как наш современный перинатальный центр, заниматься на одном уровне оказанием медицинской помощи".
В городской больнице преобразилось эндоскопическое отделение. Получено современное оборудование. Новые аппараты появились у анестезиологов и реаниматологов.
Главный врач ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "На следующий год тоже много планов, сейчас мы с министерством и с правительством решаем вопрос по ремонту хирургического отделения, которое задержалось на уровне 70-х годов. Сейчас этот вопрос решается, и будем надеяться, что в бюджете эти средства тоже будут предусмотрены".
Финансирование ведется из разных источников — федеральные, региональные бюджеты, средства самих учреждений. Здесь каждый рубль в буквальном смысле вкладывается в здоровье северян.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Мы постоянно ремонтируем учреждения здравоохранения, постоянно идёт модернизация, закупка нового оборудования, только в 2017 году областной бюджет выделит 360 миллионов рублей на строительство, реконструкцию, ремонты учреждений здравоохранения. И более 186 миллионов на закупку нового оборудования".
Городская больница скорой медицинской помощи ежегодно проводит около 3000 операций с применением наркозно-дыхательной аппаратуры. В сентябре этого года за счет средств областного бюджета операционный блок больницы новым современным наркозно-дыхательным аппаратом.
Но в больнице журналистов интересовали не только вопросы медицины. Череда отставок глав регионов в стране.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я на работе, у меня полно планов, команда работает в штатном режиме. Ни о каких отставках, по крайней мере в отношении себя - не слышала. Я здесь работаю, здесь моя Родина, мой дом, мои полномочия до 2019 года. Я - губернатор Мурманской области. Что ещё надо? Я хочу и буду работать, у меня очень большие планы, я думаю, что мы вместе с вами много ещё чего сделаем".
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