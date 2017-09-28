Мурманская областная Дума сегодня собралась на первое после парламентских каникул заседание

Анастасия Ярославская.

Повестка разнообразна и насыщена - свыше 30 вопросов. Основные направления прежние - экономика и "социалка".

Очередной сезон открыт - с новыми силами Дума вновь приступила к полноценной работе. Впрочем, перед самым началом заседания спикер делает акцент - каникулы каникулами, но деятельность летом ни разу не прерывалась ни в комитетах, ни на местах, где депутаты бывают регулярно.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Конечно, начинается осенний период и главная задача будет у Думы - это подготовка основного документа, по которому живет наш регион - бюджет на 2018-2019-2020 годы".

Пакет из первых 4 проектов, которые так или иначе влияют на формирование бюджета, уже пошел - на подходе еще несколько. Основные сегодня - с налоговым креном - господдержка инвестдеятельности.

Председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Борис Пищулин: "Все-таки мы идем немного впереди многих субъектов РФ в части создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности и, естественно, инвесторы более активно отзываются".

Более предметный разговор впереди - в октябре в Думе ждут подробный анализ и расчеты - какой ждать отдачи в обмен на льготы. Прогноз - позитивный, в отношении же в целом бюджета пока осторожный. Но подходы прежние - сбалансированность и социальная направленность.

Председатель комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Сегодня очень важный вопрос - мы установим прожиточным минимум для пенсионеров, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума. На 400 рублей увеличивается он для тех пенсионеров - их в пределах 17 тысяч в Мурманской области, которые будут получать доплату из бюджета до пенсии, на которую можно прожить.

Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы (руководитель фракции "Справедливая Россия") Александр Макаревич: "Конечно, этот закон важен, чтобы мы эту категорию граждан, которые получают социальные пенсии - они самые низкие, на сегодняшний день могли материально поддержать в том смысле, чтобы хотя бы их доход равнялся прожиточному минимуму".

Социальная поддержка медработников. Будущим медикам - целевикам предлагают выплачивать по 5 тысяч. Стимул вернуться. 3 года работы в регионе - взамен. Депутаты практики предлагают посмотреть на решение кадровой проблемы шире.

Заместитель председателя комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Олег Минин: "Мое мнение - нужно исходить из среднего прожиточного минимума, по крайней мере, на пятилетнюю отработку - суммы должны быть увеличены до 1,5 миллионов рублей подъемных для молодого специалиста, приезжающего работать в Мурманской области".

В окончательной редакции уже принят законопроект о развитии казачества, он предполагает привлекать казачьи сообщества к несению госслужбы.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы (Руководитель фракции "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Мы обязаны прописывать правила для всех общественных организаций, для всех, кто проявляет инициативу, а казачье сообщество как раз инициативны, они уже работают и мы где-то идем, отставая от времени - казачество у нас состоялось на Мурмане, на мой взгляд, и сегодня мы для них предусмотрели правила".

Правила приграничного сотрудничества определены, федеральный закон упорядочил взаимоотношения регионов с соседями. Задача теперь грамотно реализовать положение и порядок.

Председатель комитета областной Думы по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы (руководитель фракции ЛДПР) Максим Белов: "У нас должен быть диалог. На фоне того, что у нас на уровне большой политики есть разногласия, на низовом уровне должны выстраивать эти мосты, которые в других местах сжигаются - если так можно говорить".

Первое заседание - ударными темпами. С повесткой - свыше 30 вопросов - депутаты справились в один день. И первый итог - 17 законопроектов приняты в окончательной редакции.







