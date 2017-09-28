На Северном флоте продолжаются учебно-методические сборы специалистов психологической службы

Алексей Котович.

Сегодня на базе отдельного инженерного батальона в поселке Щук-озеро для них организовали военно-спортивную эстафету с элементами психологической полосы препятствий.

Для участников сборов (стоит отметить, что подавляющее большинство специалистов - представительницы слабого пола) - организаторы подготовили социально-психологический тренинг, а также сюжетно-ролевую игру. Но изюминка второго дня - военно-спортивная эстафета.

Начальник группы центра психологической работы Северного флота Юлия Волошина: "Необходимо им будет оказать экстренную психологическую помощь раненому, постараться сохранить самообладание и выдержку. Главное еще в этом задании - поддержка и взаимовыручка. Без этого очень сложно будет пройти эстафету".

По словам командира инженерного батальона, на базе которого проходило испытание - полосУ готовили целый месяц. Тут и дым, и стрельба, и растяжки с имитацией противопехотных мин. Полный набор. Условия жесткие.

В экстремальной ситуации при оказании профессиональной помощи военных психологов не должны смущать ни физические нагрузки, ни стрельба, ни стоны раненых. Что касается последних - тут, с одной стороны, стоит отдать должное фантазии организаторов, с другой стороны - выдержке испытуемых.

Задание осложняется еще и тем, что параллельно с преодолением полосы препятствий в игровой форме проводилась и проверка знаний.

Военный психолог Ирина Саморезова: "Мы прочувствовали то, что чувствуют наши военнослужащие, чтобы лучше им помогать. Чтобы оказывать им психологическую помощь, поддержку, мы прочувствовали, что они испытывают в этот момент. И теперь нам будет, наверное, легче это делать".

Военный психолог Лидия Горбунова: "Сложное - это всегда новое. И мы всегда говорим о том, что новое - то, что встречает нас в жизни, это наши помощники, это то, ради чего мы растем. И благодаря чему мы растем".

Сегодня в частях и соединениях Северного флота служат и трудятся более 120 военных и гражданских психологов. Они не только успешно выполняют свои должностные обязанности, но и принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. Так, в прошлом году начальник группы психологической работы соединения атомных подлодок Максим Ким занял 2 место на всеармейском конкурсе специалистов психологической службы вооруженных сил Российской Федерации.







