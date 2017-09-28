Завершена регистрация участников VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества

VII Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества проводятся с 5 по 6 октября Правительством Мурманской области при поддержке муниципального образования Печенгский район, АО «Кольская ГМК» и Государственного природного заповедника «Пасвик».



В текущем году мероприятие проходит в рамках Года экологии в Российской Федерации и посвящено вопросам развития приграничного взаимодействия в сфере природоохранной деятельности, реализации международных проектов и социальных программ экологической направленности.



Площадкой VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества станет визит-центр заповедника «Пасвик». По итогам регистрации мероприятие соберет более 150 участников из России, Норвегии и Финляндии.



С программой VII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области.



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