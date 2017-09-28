Евгений Никора провел заседание рабочей комиссии по лицензированию в сфере недропользования

Сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялось заседание рабочей комиссии по лицензированию в сфере недропользования под председательством заместителя губернатора Евгения Никоры.



На заседании были рассмотрены заявки организаций на предоставление права пользования недрами без проведения аукциона, о переходе права пользования недрами и на внесение изменений в условия лицензии. По итогам заседания были приняты два решения о предоставлении права пользования недрами, четыре решения о внесении изменений в лицензии и одно решение о переоформлении лицензии.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /



