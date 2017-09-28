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28.09.2017 16:55

В оценке качества оказания услуг медицинскими организациями приняли участие более 10 тысяч респондентов

Состоялось очередное заседание Общественного совета при министерстве здравоохранения Мурманской области, в рамках которого были подведены итого проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями в 2017 году.

Члены Общественного совета изучили интернет-сайты медицинских организаций, документы, регламентирующие деятельность организаций, а также условия, созданные для пациентов в медицинских организациях.

В онлайн-анкетировании по оценке качества оказания услуг медицинскими организациями приняли участие 10395 респондента.

По итогам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на заседании был утвержден рейтинг медицинских организаций. По результатам рейтинга сформулированы предложения, направленные на повышение доступности медицинской помощи и комфорта пребывания пациентов в медицинских организациях.

В завершении заседания первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин ознакомил членов Общественного совета с основными направлениями развития здравоохранения региона на среднесрочную перспективу.

/ Министерство здравоохранения Мурманской области /
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