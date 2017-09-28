Готова ли спортивная площадка на территории школы № 23 в Мурманске? Городские власти проверили ход работ

Владимир Волков.

В Мурманске появилось еще одно футбольное поле и беговая дорожка. На территории школы №23 на Лыжном проезде - работы практически завершены. Специалистам осталось вывезти строительный мусор. Теперь у жителей всего микрорайона будет возможность провести время с пользой для здоровья. Всего в рамках реализации городской программы развития образования, за 3 года в областном центре модернизированы и возведены порядка 50 спортивных, игровых площадок, а также стадионов.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Я могу сказать, что они пользуются очень большой популярностью у марманчан, есть даже школы, где очередь стоит, футбольные команды записываются в очередь и занимаются футболом в течение всего года. Не только летом, когда можно круглые сутки заниматься, но еще и зимой.

Искусственная трава не скользит и идеально подходит для игры в футбол или занятий на свежем воздухе. Для амортизации — кварцевый песок и резиновая крошка. Беговая дорожка сделана из экологически безопасных материалов, правда по объективным причинам, со сроками подрядчик немного задержался.

Производитель работ Дмитрий Шумеев: "Самая большая сложность была - выполнить качественно свою работу, потому как погодные условия не позволяли. За 2 дня выпала почти месячная норма осадков, поэтому мы, скажем так, задержали немножко сроки, но это было согласовано с руководством и заказчиком.





