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28.09.2017 15:15

Капитальный ремонт многоквартирных домов – под контролем Госжилинспекции Мурманской области

Сегодня Главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова проверила ход выполнения капитального ремонта домов в ЗАТО г. Североморск.

Руководитель Госжилинспекции осмотрела капитально отремонтированные фасады домов по адресам: ул. Комсомольская, 26, ул. Сафонова, 6 и 8, проинспектировала ход ремонта балконов на Фулика, 5.

Посетив многоквартирный дом № 28 по улице Душенова, Алена Кузнецова отметила, что подрядная организация ООО «СК «Прогресс» не только оперативно и качество выполняет взятые на себя обязательства, но и творчески подходит к капитальному ремонту – фасад дома украшен авторским рисунком местного художника, расходы на создание которого подрядная организация взяла на себя.

Иначе обстоят дела в доме № 10 по улице Панина в поселке Сафоново: подрядная организация ООО «Актив-Энерго», выполняющая ремонт систем тепло- и электроснабжения многоквартирного дома, оставила собственников в начале отопительного сезона без отопления. Договориться с подрядчиком и оперативно возобновить подачу коммунального ресурса удалось, только объединив усилия инспекции и Фонда капитального ремонта Мурманской области.

По поручению Главного государственного жилищного инспектора Мурманской области подрядная организация еженедельно будет представлять оперативную информацию о ходе выполнения капитального ремонта в Госжилинспекцию.

Контроль за проведением капитального ремонта многоквартирных домов продолжится.

/ Государственная жилищная инспекция Мурманской области /
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