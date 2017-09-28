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28.09.2017 14:53

Григорий Стратий провел расширенное заседание Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата

Заместитель губернатора Григорий Стратий провел расширенное заседание Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

«Работа по внедрению целевых моделей является приоритетным направлением работы Правительства Мурманской области и должна быть направлена на достижение практического результата до конца года», – напомнил Григорий Стратий, открывая заседание.

В заседании приняли участие представители региональных министерств развития промышленности и предпринимательства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, строительства и территориального развития, имущественных отношений, Управления Росреестра по Мурманской области, деловых объединений, экспертного сообщества, а также общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Мурманской области и региональный Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Руководители рабочих групп по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в Мурманской области рассказали о проводимой в органах власти работе в части внедрения целевых моделей и промежуточных результатах данной работы. По итогам мероприятия представители экспертного сообщества – предприниматели региона внесли ряд предложений по дальнейшим направлениям работы.


Для справки:

Целевая модель представляет совокупность обязательных целевых показателей (сроки, стоимость, количество процедур и др.) по ключевым факторам, наиболее влияющим на улучшение инвестиционного климата в субъекте Российской Федерации. Согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации от 6 декабря 2016 распоряжением Правительства Мурманской области утверждены «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Мурманской области по следующим направлениям:

получение разрешения на строительство и территориальное планирование;

постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества;

регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;

подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

поддержка малого и среднего предпринимательства;

осуществление контрольно-надзорной деятельности в Мурманской области;

совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта.

Первая встреча представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области и экспертного сообщества состоялась в мае 2017 года, в ее рамках были представлены формат проводимой работы, первые результаты реализации запланированных мероприятий, обозначены точки роста.

Именно представители делового сообщества в информационной системе «Region-ID» оценивают результаты работы органов власти, ответственных за внедрение целевых моделей, по формированию благоприятной инвестиционной среды. Пул экспертов сформирован Агентством стратегических инициатив по предложениям Торгово-промышленной палаты Мурманской области, Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, Мурманских региональных отделений «Опоры России» и «Деловой России», а также из числа региональных предпринимателей – участников экспертной группы по внедрению регионального инвестиционного стандарта.


/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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