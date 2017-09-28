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28.09.2017 17:30

Четыре проекта Мурманской области вошли в число победителей IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2017»

Подведены итоги IV Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2017». Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области удостоено третьего места среди региональных органов исполнительной власти в номинации «Лучшая комплексная региональная система управления энергосбережением и повышением энергоэффективности».

Проект «Первая в Заполярье зарядная станция для электромобилей», реализованный международной экологической организацией «BELLONA», занял первое место в номинации «Лучшая зарубежная практика в области повышения энергоэффективности, рекомендуемая для внедрения в Российской Федерации». В номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» третье место занял проект АО «Апатитыводоканал», - проект «Повышение энергоэффективности насосной станции 2-го подъема г.Кировска и системы освещения насосной станции 2-го подъема г. Апатиты». Третье место в номинации «Лучший проект по формированию на основе энергоэффективных светодиодных технологий привлекательной световой среды или ее элементов (архитектурному уличному светодиодному освещению, иллюминации)» занял проект «Мурманские портальные краны», представленный ООО «Интилед».

Награждение победителей состоится 5 и 6 октября 2017 года в рамках деловой программы международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области благодарит всех, кто поддержал наш региона и отдал за него свои голоса.


/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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