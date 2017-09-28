Экипаж БПК «Североморск» провёл учение по борьбе с пожаром

Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск», возглавляющий отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в Арктике, провёл учение по борьбе за живучесть на ходу корабля ночью.

Учение проходило по варианту борьбы с пожаром, возникшим в результате аварии электрогенератора. В мероприятии был задействован личный состав электромеханической боевой части, службы радиационно-химической и биологической защиты, аварийных партий и дежурно-вахтенной службы, а также военные медики. Североморцы отработали полный комплекс мероприятий по БЗЖ: от обнаружения возгорания и проведения разведки аварийного отсека, до тушения пожара и ликвидации его последствий, без фактического включения средств пожаротушения. Основное внимание было уделено слаженности и быстроте действий военнослужащих. Главной учебной целью стала отработка организации управления борьбой личного состава за живучесть корабля на ходу в условиях реальной обстановки.

В заключительной части учения были проведены мероприятия по оказанию первой медицинской помощи условно пострадавшим от угарного газа. Звено носильщиков транспортировало «отравившегося» военнослужащего в медицинский блок корабля, где ему была оказана квалифицированная врачебная помощь.

По оценке старшего на походе отряда кораблей – командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева, командование и экипаж БПК «Североморск» с учебно-боевыми задачами справился успешно, учение прошло на высоком организационном уровне.



/Пресс-служба Северного флота/