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29.09.2017 16:20

В Мончегорске откроется передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея

30 сентября в Музее истории города Мончегорска (г. Мончегорск, ул. Царевского, д. 2) начнет работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Заполярный рубеж».

Экспозиция посвящена 70-летию освобождения Советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. На выставке представлены редкие фотографии и документы из фондов Мурманского областного краеведческого музея, рассказывающие о ходе военных действий по защите Заполярья. На них также изображены все рода войск, принимавшие участие в обороне края.
Посетители увидят информационные плакаты: «Пограничники Арктики», «Заполярный плацдарм», «Верманский рубеж», «Партизаны Заполярья», «Транспортные отряды», «Непобедимый Мурманск», «Тыл – фронту», «Герои Северного флота», «Гранитный линкор», «Помощь союзников» и «Октябрь 1944 Петсамо-Киркенесская наступательная операция».
Выставка будет работать до 31 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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