Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.09.2017 16:00

17 октября руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями.

В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).
Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
– по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
– на странице Рособрнадзора в социальной сети  
Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.
Начало мероприятия: 11:00 мск.

Министерство образования и науки Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.43
Евро = 68.64
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.