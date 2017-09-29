17 октября руководитель Рособрнадзора проведет Всероссийскую встречу с родителями

17 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями.
В ходе встречи руководитель Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2018 году ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), национальных исследований качества образования (НИКО).
Основной площадкой встречи станет Президентский зал Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». В ходе встречи планируются прямые подключения из регионов.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
– по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
– на странице Рособрнадзора в социальной сети
Вопросы можно направлять в письменной форме или в формате видеообращения. Ответы на наиболее популярные и интересные из них будут даны в ходе встречи.
Начало мероприятия: 11:00 мск.
Министерство образования и науки Мурманской области