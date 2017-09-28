Если военнослужащий - психолог, то и полоса препятствий - психологическая. Специальные учения показали, как военные психологи сами умеют преодолевать стрессовые ситуации

Алексей Котович.

На Северном флоте продолжаются учебно-методические сборы специалистов психологической службы. Сегодня на базе отдельного инженерного батальона в Поселке Щук-озеро для военных специалистов организовали социально-психологический тренинг и тренинг интеллектуальных способностей, а также сюжетно-ролевую игру. В заключении - психологи, а по большей части это представительницы слабого пола - приняли участие в военно-спортивной эстафете с элементами психологической полосы препятствий. В экстремальной ситуации - при оказании профессиональной помощи их не должны смущать ни физические нагрузки, ни стрельба, ни стоны раненых.

Военный психолог Ирина Саморезова: "Я немножко устала, но очень эмоции зашкаливают, очень понравилось. Классно. Мы прочувствовали то, что чувствуют наши военнослужащие, чтобы лучше им помогать. Чтобы оказывать им психологическую помощь, поддержку, мы прочувствовали, что они испытывают в этот момент. И теперь нам будет наверное легче это делать".





