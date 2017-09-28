В СУ СКР по Мурманской области состоялся совместный прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества

Вчера, 27 сентября 2017 года состоялся совместный прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества, организованный Следственном управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области и Росздравнадзором Мурманской области.

На прием обратились граждане с самыми различными вопросами: лекарственного обеспечения, качества оказания медицинской помощи, по вопросам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и иные. Всем даны соответствующие разъяснения и рекомендации по интересующим вопросам. Кроме того, приняты письменные заявления от двух граждан по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета. Проводится проверка изложенных доводов. Все заявления будут рассмотрены в следственном управлении в соответствии с действующим законодательством.

Проблеме качества медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества в настоящее время придается большое значение. В следственном управлении на особом контроле находится рассмотрение обращений граждан, связанных с ненадлежащим оказанием им медицинской помощи.

При отсутствии последствий в виде наступления смерти либо тяжкого вреда здоровью граждан вследствие оказания (либо неоказания) медицинской помощи, копии обращений направляются в прокуратуру и Министерство здравоохранения Мурманской области для рассмотрения вопроса о целесообразности принятия мер реагирования в ходе контрольно-надзорной деятельности, в том числе о принятии мер по оказанию надлежащей медицинской помощи и обеспечении контроля за ходом и качеством лечения.

Аналогичные приемы граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества будут проводиться следственным управлением и в дальнейшем.

СУ СК РФ по Мурманской области