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28.09.2017 16:00

В СУ СКР по Мурманской области состоялся совместный прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества

Вчера, 27 сентября 2017 года состоялся совместный прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества, организованный Следственном управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области и Росздравнадзором Мурманской области.

На прием обратились граждане с самыми различными вопросами: лекарственного обеспечения, качества оказания медицинской помощи, по вопросам ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и иные. Всем даны соответствующие разъяснения и рекомендации по интересующим вопросам. Кроме того, приняты письменные заявления от двух граждан по вопросам, относящимся к компетенции Следственного комитета. Проводится проверка изложенных доводов. Все заявления будут рассмотрены в следственном управлении в соответствии с действующим законодательством.
Проблеме качества медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества в настоящее время придается большое значение. В следственном управлении на особом контроле находится рассмотрение обращений граждан, связанных с ненадлежащим оказанием им медицинской помощи.
При отсутствии последствий в виде наступления смерти либо тяжкого вреда здоровью граждан вследствие оказания (либо неоказания) медицинской помощи, копии обращений направляются в прокуратуру и Министерство здравоохранения Мурманской области для рассмотрения вопроса о целесообразности принятия мер реагирования в ходе контрольно-надзорной деятельности, в том числе о принятии мер по оказанию надлежащей медицинской помощи и обеспечении контроля за ходом и качеством лечения.   
Аналогичные приемы граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества будут проводиться следственным управлением и в дальнейшем.

СУ СК РФ по Мурманской области
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