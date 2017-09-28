Поддержка инвестпроектов, приграничное сотрудничество, капремонт домов и другие законопроекты. Областная Дума собрались на первое после летнего перерыва заседание

Анастасия Ярославская.

Мурманская областная Дума сегодня вновь приступила к полноценной работе после "парламентских" каникул. Впрочем, в комментарии перед началом первого заседания спикер регионального заксобрания особо подчеркнул - работа летом не прекращалась - ни в комитетах, ни на местах, где депутаты бывают регулярно. Сегодняшняя повестка довольно насыщена и разнообразна - порядка 30 вопросов. Среди них: о государственной социальной помощи, основах приграничного сотрудничества, развитии казачества - этот законопроект уже принят в окончательной редакции, которая предполагает привлечение казачьих обществ к несению государственной службы. На эти цели будет предусмотрено финансирование из областного бюджета. Он, традиционно - во главе угла. На повестке - 4 законопроекта, связанных с подготовкой бюджета следующего финансового года.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Конечно, начинается осенний период и главная задача будет у Думы - это подготовка основного документа, по которому живет наш регион - бюджет на 2018-19-20 годы. Мы понимаем, что все вопросы - они крайне важны для нашей Мурманской области - то ли это хозяйственные, то ли социально-экономическое развитие, но они крайне необходимы для того, чтобы мы решали свои главные задачи, чтобы регион наш развивался и было социальное благополучие всех наших граждан Мурманской области".







