Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 14:00

Поддержка инвестпроектов, приграничное сотрудничество, капремонт домов и другие законопроекты. Областная Дума собрались на первое после летнего перерыва заседание

Анастасия Ярославская.

Мурманская областная Дума сегодня вновь приступила к полноценной работе после "парламентских" каникул. Впрочем, в комментарии перед началом первого заседания спикер регионального заксобрания особо подчеркнул - работа летом не прекращалась - ни в комитетах, ни на местах, где депутаты бывают регулярно. Сегодняшняя повестка довольно насыщена и разнообразна - порядка 30 вопросов. Среди них:  о государственной социальной помощи, основах приграничного сотрудничества, развитии казачества - этот законопроект уже принят в окончательной редакции, которая предполагает привлечение казачьих обществ к несению государственной службы. На эти цели будет предусмотрено финансирование из областного бюджета. Он, традиционно - во главе угла.  На повестке - 4 законопроекта, связанных с подготовкой бюджета следующего финансового года.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Конечно, начинается осенний период и главная задача будет у Думы - это подготовка основного документа, по которому живет наш регион - бюджет на 2018-19-20 годы. Мы понимаем, что все вопросы - они крайне важны для нашей Мурманской области - то ли это хозяйственные, то ли социально-экономическое развитие, но они крайне необходимы для того, чтобы мы решали свои главные задачи, чтобы регион наш развивался и было социальное благополучие всех наших граждан Мурманской области".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.