Для ребенка с ДЦП даже простой рисунок - огромное достижение. Особенности работы с особенными детьми - на примере Мурманского центра помощи семье

Анастасия Русинова.

Поддержка и реабилитация семей с детьми-инвалидами. В регионе этой категории населения уделяется особое внимание. Открыты специализированные группы в детских садах, интернатах. Как налажена работа с особенными детьми в центре социальной помощи семье и детям на Фрунзе-7?

Этот простой рисунок - сегодня огромное достижение для Васи. Несколько лет назад мальчика с ДЦП привели сюда совсем беспомощным. Не умел сам есть, брать игрушки, фиксировать взгляд и слушать взрослых. Теперь, благодаря постоянным занятиям со специалистами - он играет, интересуется окружающими, может выполнить самые простые просьбы и даже поздороваться за руку. Именно в центре Вася научился ходить.

Папа Виктор Воронин: "Самое последнее - то, что начал концентрировать внимание, на каких-то предметах. Развивающие передачи смотрит с интересом. Интерес появился. - Раньше не было? - Да!"

Папа мальчика с радостью рассказывает об успехах сына. Они были бы невозможны без комплексного подхода, который обеспечивает центр помощи семье и детям. Профессионализм и неравнодушное отношение к детям. Для каждого здесь разрабатывают свой - индивидуальный - план реабилитации в зависимости от особенностей здоровья ребенка.

Специалист по реабилитации инвалидов центра социальной помощи семье и детям Ольга Инюшина: "Дети с особенностями здоровья они любят, вот вы видели водичку, любят рисовать, все виды рисования, пальчиками, конечно же, ладошками, потому что тактильные ощущения у них очень сильно развиты. Обожают театр, обожают музыку, очень много подвижных упражнений у нас, площадка очень яркая, они очень любят цвета".

Позитивный настрой - еще одна немаловажная составляющая успешной работы. Если ребенок весь день провел в хорошем настроении - уже хорошо, говорят специалисты. С 1992 года центр помогает восстанавливаться и развиваться детям-инвалидам. Одновременно курс реабилитации - три месяца - здесь могут проходить 37 семей. С ними работают педагоги, медики и психологи.

Специалист по реабилитации инвалидов социальной помощи семье и детям Лариса Русаченко: "Ребенок испытывает затруднения в сенсорных эталонах. Ему не хватает тактильных ощущений зрительных, осязательных, слуховых. Сенсорная комната или волшебная, как мы ее называем, способствует компенсации этих недостатков, а чем больше задействовано развитие сенсорных систем, тем эффективнее идет развитие ребенка".

Маленького Васю ждет еще немало открытий и личных побед, уверены и родители, и педагоги центра. Впереди большая, кропотливая, ответственная работа, результат которой всегда будет виден.

Специалист по реабилитации инвалидов центра социальной помощи семье и детям Ольга Инюшина: "Когда все получается - мы делаем очень много. И когда мы видим глаза родителей, эти эмоции, их чувства, мы понимаем, что сделали очень многое, чего мы достигли".





