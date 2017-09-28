Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.09.2017 16:40

Региональным управлением СКР организовано проведение процессуальной проверки по информации, опубликованной в СМИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по информации, опубликованной в сети «Интернет», выявленной в ходе мониторинга СМИ, о неудовлетворительном обслуживании в столовой муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3».

В ходе проверки органам следствия предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщениях СМИ. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, привлечены сотрудники Роспотребнадзора, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются должностные лица общеобразовательного учреждения, проводятся иные проверочные мероприятия.
По результатам процессуальной проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чьи обязанности входит организация питания в учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.


СУ СК РФ по Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.01
Евро = 68.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.