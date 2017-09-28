В Мурманске появилось еще одно футбольное поле и беговая дорожка

Владимир Волков.

На территории школы №23 на Лыжном проезде - работы практически завершены. Специалистам осталось вывезти строительный мусор. Теперь у жителей всего микрорайона будет возможность провести время с пользой для здоровья. Искусственная трава не скользит и идеально подходит для игры в футбол или занятий на свежем воздухе. Для амортизации - кварцевый песок и резиновая крошка. Беговая дорожка сделана из экологически безопасных материалов, правда, со сроками подрядчик немного задержался - по объективным причинам.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Гарантия на это поле расширена до пяти лет. Все технологические вопросы решены, немножко мы отодвинули срок исполнения контракта именно по погодным условиям, это тоже очень важно. То есть несмотря на то, что продлен срок контракта, самое главное условие - это качество, конечно".







