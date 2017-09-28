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28.09.2017 13:35

В преддверии дня пожилых людей мурманские пенсионеры смогут посмотреть кинофильм "Крым"

Владимир Волков.

Премьера состоялась сегодня в кинотеатре "Аврора". Билет с внушительной скидкой можно купить по "Городской карте поддержки". Мурманское кинопредприятие — один из партнеров проекта. Напомним, за шесть лет держателями соцкарт стали порядка 25 тысяч мурманчан. Перечень предприятий участников постоянно пополняется. Среди них - медицинские организации, продовольственные магазины, парикмахерские, химчистки и ателье, сфера общепита. Расширяется и список получателей карт.
Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Конечно, это - прежде всего - инвалиды, это ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, участники боевых действий, вот такая вот широкая категория поддерживается сегодня администрацией города Мурманска и социальными картами.


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