В преддверии дня пожилых людей мурманские пенсионеры смогут посмотреть кинофильм "Крым"

Владимир Волков.

Премьера состоялась сегодня в кинотеатре "Аврора". Билет с внушительной скидкой можно купить по "Городской карте поддержки". Мурманское кинопредприятие — один из партнеров проекта. Напомним, за шесть лет держателями соцкарт стали порядка 25 тысяч мурманчан. Перечень предприятий участников постоянно пополняется. Среди них - медицинские организации, продовольственные магазины, парикмахерские, химчистки и ателье, сфера общепита. Расширяется и список получателей карт.

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарева: "Конечно, это - прежде всего - инвалиды, это ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, граждане, которые находятся в трудной жизненной ситуации, участники боевых действий, вот такая вот широкая категория поддерживается сегодня администрацией города Мурманска и социальными картами.





