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29.09.2017 14:20

В Кандалакше подвели итоги фото-квеста «Сфоткай правила»

Кандалакшская местная молодёжная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» в рамках проекта «Мы за безопасность на дорогах» провела 21 сентября 2017 года фото-квест «Сфоткай правила». 

Мероприятие проходило на улицах прекрасного города Кандалакша, задача участников - разгадать загадки по правилам дорожного движения, дорожным знакам и дать ответ в виде фотографий.
В фотоквесте приняли участие 7 команд из различных учреждений города.
Участники проявили знания и смекалку, были полны энтузиазма и заряжены положительной энергией.
По итогам квеста определились победители: 
3 место - 3D, 
2 место - PD, 
1 место - Андеграунд. 
Поздравляем всех победителей и участников с хорошими результатами!  
Подобное мероприятие пройдет в октябре в Зеленоборском.
Всё время будь внимательным 
И помни наперёд: 
Свои имеют правила 
Шофёр и пешеход.
Будьте осторожны на дорогах и берегите себя! 
Информация предоставлена КММОО ПРОАМ «Новое поколение» 

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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