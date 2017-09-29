В Кандалакше подвели итоги фото-квеста «Сфоткай правила»

Кандалакшская местная молодёжная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» в рамках проекта «Мы за безопасность на дорогах» провела 21 сентября 2017 года фото-квест «Сфоткай правила».
Мероприятие проходило на улицах прекрасного города Кандалакша, задача участников - разгадать загадки по правилам дорожного движения, дорожным знакам и дать ответ в виде фотографий.
В фотоквесте приняли участие 7 команд из различных учреждений города.
Участники проявили знания и смекалку, были полны энтузиазма и заряжены положительной энергией.
По итогам квеста определились победители:
3 место - 3D,
2 место - PD,
1 место - Андеграунд.
Поздравляем всех победителей и участников с хорошими результатами!
Подобное мероприятие пройдет в октябре в Зеленоборском.
Всё время будь внимательным
И помни наперёд:
Свои имеют правила
Шофёр и пешеход.
Будьте осторожны на дорогах и берегите себя!
Информация предоставлена КММОО ПРОАМ «Новое поколение»
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области