Полиция предупреждает – будьте внимательны при осуществлении финансовых операций посредством сети Интернет

В дежурную часть обратилась мурманчанка, 1974 года рождения, с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Женщина рассказала полицейским, что ее 21-летняя дочь в одной из социальных сетей в Интернете познакомилась с девушкой, предлагавшей услуги по обучению в сфере ногтевого сервиса. Дочь согласилась на предложение и отправила собеседнице реквизиты банковской карты матери, предполагая, что таким образом она быстро и удобно совершит оплату за курсы. Спустя некоторое время заявительнице на мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании со счета банковской карты денежных средств в сумме свыше 36 тысяч рублей.

Девушка стала ждать сообщения о дате и времени начала занятий. Когда все предполагаемые сроки прошли, потерпевшие попытались написать злоумышленнице, представившейся организатором курсов, однако страница пользователя оказалась заблокирована.

О подобных видах мошенничества мать и дочь, как выяснилось, знали из различных источников, но не предполагали что подобноеможет произойти с ними. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия.

УМВД России по городу Мурманску