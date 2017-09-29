С 7 по 23 октября 2017 года в Мурманской области состоится региональный фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» Открытие сезона 2017/2018 учебного года, который проводит Министерство Образования и науки Мурманской области.



Фестиваль будет проходить на площадках образовательных организаций г. Апатиты, г. Полярные Зори, ЗАТО Александровск, Кандалакшском районе, ЗАТО Видяево, г. Заозёрск, а также на базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».



Фестиваль стартует 7 октября в поселке Тик-Губа (Апатиты), где пройдёт первенство Мурманской области по авиамодельному спорту.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/