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29.09.2017 18:00

В Мурманском областном краеведческом музее начнет работу мини-выставка «Поэт, сын земли Кольской» из цикла «Сделано в СССР»

30 сентября в  Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, коридор) начнет работу мини-выставка «Поэт, сын земли Кольской»  из цикла «Сделано в СССР».

Выставка посвящена 80-летию со дня рождения мурманского поэта Владимира Александровича Смирнова.
Владимир Смирнов - русский писатель, сыгравший выдающуюся роль в становлении саамской литературы. Он начал писать стихи ещё в школе и публиковал их в газете «Полярная правда». Владимир Александрович был не только одним из организаторов  областного литературного объединения ЛИТО, образованного при Мурманском книжном издательстве, но и принял участие в создании писательской организации. В 1978 году он первым из писателей-мурманчан стал членом Союза писателей СССР.
Писатель перевёл для русского читателя стихи первой саамской поэтессы Октябрины Вороновой, писавшей на родном языке. Владимир Смирнов является одним из организаторов Дней славянской письменности и Дней Баренцева моря.
На выставке посетители увидят лучшие сборники стихов и очерков Владимира Александровича: «Поморье», «Я живу на Севере» и «Поклонный крест». В витринах также будут представлены его личные вещи: перекидной календарь, записная книжка, чернильница с ручкой и другие предметы.
Выставка будет работать до 31 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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